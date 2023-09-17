【是日通勝】

農曆八月初三

癸卯年 辛酉月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：會友、作灶、動土

忌：祭祀、開倉、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、32、37

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

金牛座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

雙子座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

巨蟹座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

獅子座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

處女座：做人要懂反思，宜趁運勢好，檢討自身不足。

天秤座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天蠍座：太孤寒會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

人馬座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

山羊座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

水瓶座：心情靚，有口福，但品嘗美食時要懂節制。

雙魚座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）猴 是非多

鼠：親情可貴，宜趁周日陪家人出外遊玩。

牛：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

虎：偏財旺，有意外進帳，讓你喜出望外。

兔：精神飽滿，讀書易入腦，可充實自己。

龍：行事衝動，思緒混亂，謀事錯漏百出。

蛇：身邊小人多，做事忌衝動，以免惹麻煩。

馬：心態保持正面，身邊人會樂意親近你。

羊：心事重重，易因粗心大意而招致破財。

猴：是日沖煞，宜謝絕應酬，以免得罪人。

雞：人際關係好到極，連帶財運也會受惠。

狗：人緣旺，出席社交聚會，無往而不利。

豬：以禮待人，可為事業發展帶來額外助力。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響夫妻感情的顏色

每種顏色都有獨特的能量和不同的五行，古今中外的研究表明，不同的顏色，對人的情緒和心理會產生不同的影響。家居色彩的搭配，不僅關係着家居效果的呈現，也關係到人的心情好壞。以下一起看看有哪些顏色禁忌有可能破壞夫妻感情吧！

1.忌紅色為主

在傳統文化裏，紅色一直被視為一種代表喜慶的顏色，寓意莊嚴、幸福、吉祥。但是在諸多色彩中，紅色可以說是最具刺激性的。紅色五行屬火，如果家宅以紅色為主調，容易讓夫妻的情緒變得焦躁起來，加重兩者之間的矛盾和爭執，不利婚姻生活。

2.忌太多粉色

粉色帶有溫柔、可愛、溫馨、嬌嫩等含意，一般多為女性喜愛。和紅色一樣，粉色五行屬火，如果以粉紅色作為家居主調，一樣能刺激人的神經，引發夫妻爭吵。其次粉色太多容易招來爛桃花，不利夫妻生活和諧。

3.忌深色太多

深色於五行中屬水，給人一種沉穩莊重、神秘深邃的感覺。家宅中深色調太多，往往會讓人產生壓抑的情緒，人在深色的環境中呆久了，容易感到心情低落，時常陷入莫名的哀傷中，更容易澆滅夫妻之間的熱情之火，導致感情變淡。