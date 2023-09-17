虞書欣疑被賜死觀眾轟爛尾　開放式結局一頭霧水

內地女星虞書欣主演的古裝劇《雲之羽》開播以來觀眾反應熱烈，前晚（15日）播出大結局，由於男女主角未能有情人終成眷屬，虞書欣的角色更疑被「寫死」，令網民大為不滿，炮轟結局爛尾，「雲之羽稀巴爛」條詞更登上網上熱搜。

內地95後小花虞書欣與小生張凌赫主演的《雲之羽》是近期熱播劇，其網上熱度力壓同期勁敵登上首位，昨日（16日）官網公布劇集在網上平台熱度值破9600，成績斐然。雖然播放量數據理想，但前晚播出的結局卻引發劇迷不滿，劇中兩對主CP都沒有修成正果，而開放式結局看到觀眾一頭霧水，「雲之羽稀巴爛」一度被網民罵到上熱搜。該劇由《小時代》的著名編劇郭敬明擔任導演及編劇，講述飾演刺客「雲為衫」的虞書欣與飾演「宮子羽」的張凌赫由敵人變情人，結局是兩人合謀平定內亂，正當以為兩人開展甜蜜生活之際，雲為衫前往尋找雙胞胎妹妹時，卻遇到刺客首領，鏡頭一轉就是宮子羽遲遲未等到女方，最後的鏡頭定格在宮子羽聽到大門被推開，但一臉失望的樣子，網民推測雲為衫已經遭遇不測。觀眾對於雲之羽被編劇賜死大感不忿，紛紛在網上發表負評吐槽結局及大罵郭敬明，「浪費了那麼多好演員的演技，糟蹋了那麼多觀眾天天追劇的心情」、「結局很歹毒」。

曾舜晞髮型捱罵

另外，在結局出鏡不足5分鐘的曾舜晞，其造型被指慘不忍睹，網民發現他的髮型跟之前的路透版本有所不同，劉海是後期P圖上去，變成齊陰頭，令粉絲們大叫崩潰，曾舜晞在社交網上載了一張跟劇中髮型相似的狗狗相，並配文：「心如止水。」似乎是回應對造型的不滿。