Katy Perry諧星前夫布蘭德被4名女子連環指控性侵

英國娛樂界近日再掀起新一波#MeToo事件，曾與美國天后Katy Perry結過婚的48歲英國著名諧星布蘭德（Russell Brand），被4名女子輪流指控性侵！

英國傳媒近日邀請4名女子受訪，於訪問中她們同聲指控於2006至2013年期間，亦即他與前妻Katy結婚期間，遭布蘭德性侵。其中一名指控者更表示事發時她未成年，她透露自己16歲時被30來歲的他性侵，當時她仍在求學階段，她表示布蘭德當時用「孩童」來稱呼她，與她拍拖期間，她經歷了情緒上的虐待及被控制。20的戀情僅維持3個月，直到她到對方家中時，發現有另一女子在場才結束。另一名指控者則聲稱，自己在他位於美國洛杉磯的寓所內遭對方強姦，而其餘兩名指控者分別稱遭他性侵及暴力和情緒虐待。

消息傳出後，布蘭德於視頻網拍片否認指控，他表示有關指控都是發生於他在傳媒和電影圈活躍期間，所有發生的關係都是兩廂情願，強調無論以前和現在，自己都是光明正大的！性醜聞曝光後，布蘭德昨晚仍然如期於英國舉行楝篤笑演出，並獲觀眾站立拍掌。於演出期間，他向觀眾表示有話想說，不過不能夠。似是暗示想回應性指控。

另方面，有傳媒就翻查紀錄發現布蘭德的天后前妻Katy Perry於離婚後曾在訪問中批評過前夫，她當時指前夫對她很傷害並且控制慾很強。