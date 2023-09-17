【心理測驗】一圖測出洞悉力

常言道「帶眼識人」，在生活之中擁有看人的能力尤其重要，如果一不小心信錯壞人分分鐘會釀成大錯。不過除此之外，是否擁有觀察別人的能力亦是「帶眼識人」當中相當重要的一點，不如一起來玩玩這道來自日網Curazy的心理測驗題，測測自己的眼睛能看見多少啦。

【問題】

請憑直覺，從以下的6幅圖中選出你最喜歡的一幅。

A.1號圖案

B.2號圖案

C.3號圖案

D.4號圖案

E.5號圖案

F.6號圖案

【結果分析】

A.觀察能力60%

你對別人的微小變化較為敏感，比如換了髮型、香水及隨身物品等，算得上是觀察力較強的人。不過有時要注意看破不說破，如果這個發現會令對方開心，當然沒有問題，但如果是不好的事，還是要考慮會否形成對方的困擾。

B.觀察能力0%

你似乎不太關注身旁所有的人，無論是陌生人、同事，甚至朋友，即使認識多年亦同樣不了解對方的喜好。對其他人來說，你可能是一個冷漠的人，但相比於外在或當下發生的事，你似乎更在乎長久去看一個人的為人。

C.觀察能力80%

你是一個非常善於觀察的人，特別是對你有自己想法的事情，檢查相片的每一部分、反覆觀看同一條影片，從中發現別人發現不了的細節是你常做的事，敏銳的程度甚至達致了令人佩服的境界。

D.觀察能力40%

你的觀察力一般，有時候甚至用力過猛，想用觀察得來的信息拉近彼此的距離，分析出一些別人並不想被他人看到的東西。其實除了表面所得的答案外，有時亦要了解別人的內心所想，若太過敏感或應裝作視而不見。

E.觀察能力100%

你會留意一個人的言行，習慣觀察別人甚至把它當成一種愛好，即使是在街上遇到的路人你亦會很快地注意到他們的特徵。正因如此，你會比其他人更快地感知到別人的喜好，表現出體貼的一面，更善於選擇禮物。

F.觀察能力20%

你擁有寬廣的視野，但有時會因過於焦慮或緊張而看不到周圍的環境，特別是當你與別人組成團隊需要多人溝通的時候，你可能會選擇默默在一旁，要讓自身冷靜下來，完成自己的工作。