由楊紫瓊主演的新作《威尼斯謀殺案》(A Haunting In Venice)前日(15日)於北美等地開畫,今次是她今年初獲奧斯卡金像獎最佳女主角後的首部作品。影片周四(14日)優先場收120萬美元(約940萬港元),預計開畫3日的票房將高達1,400萬美元(約1.1億港元),有望成為本周北美開畫票房冠軍!

《威》是英國男星堅尼夫班納(Kenneth Branagh)自導自演的名偵探柏賀(Hercule Poirot)系列的第3部亦是最後一部,雖然《威》開畫比起上部《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)的成績好,但相比首部《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express)於2017年上映時的2,860萬美元(約2.24億港元)開畫成績仍然相距甚遠!