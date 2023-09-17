【營事檔案】奇異果雞肉沙津

2023年09月17日 12:00
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    沙津除了是生的蔬菜以外，有沒有想過都可以是室溫甚至是微暖呢？今次介紹的是一道色彩繽紛且清爽的溫沙津，特色在於使用了己焯熟的蔬菜，加上奇異果作搭配。十分推薦給蔬菜量攝取不足，又不喜歡吃冰涼沙津的大家。
    奇異果有助生成膠原蛋白
    奇異果是富含維他命C的水果，一個中等大小的奇異果已經可以提供一天所需的維他命C分量。維他命C對於免疫系統的正常運作十分重要，此外，維他命C更可幫助製造膠原蛋白抗氧等作用，對於一眾愛美的女士來說是十分重要的維他命。由於維他命C遇熱後十分容易被破壞，因此不建議加熱奇異果等含豐富維他命C的蔬果食用。
    玉米筍護眼
    玉米筍是粟米的嫩芽部分，因為營養價值與粟米相似，同樣含有膳食纖維和維他命A。膳食纖維有助於促進消化和維持腸道健康，而維他命A則有助維持健康的視力和皮膚狀態。另外，在烹飪玉米筍時╴建議加入適量的油分，有助吸引脂溶性的維他命A，如食譜中的沙津汁，都會有適量的油分。
    奇異果雞肉沙津
    材料：
    雞胸肉 1塊
    玉米筍 3條
    西蘭花 1/4顆
    紅椒 1/4個
    黃椒 1/4個
    奇異果 2個
    調味料：
    柚子醋沙津汁 2湯匙
    做法：
    1) 玉米筍切段，西蘭花、紅椒及黃椒切塊
    2) 所有蔬菜焯熟盛起備用
    3) 奇異果去頭尾後連皮切粒
    4) 雞胸肉蒸熟後放涼，用叉子剝成雞絲
    5) 將所有食材加入沙津汁拌勻，完成
    黎欣琦 (SaSa) - 認可營養師(香港營養師學會)
    「家營營養中心」營養師，食品研究及營養健康科學學士 (澳洲迪肯大學)，對天然食材特別有心得，同時亦擔任營養烹飪班導師。