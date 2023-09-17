前港姐大爆簽約無綫方程式　後生冇家底但要有人氣？

近日一班港姐收到通合集體返無綫電視城見監製，當中入圍22強嘅落選港姐王藝淳（Kitty）見齊人即影大合照拍片，順手為佢個人社交平台增加人氣，話晒「港姐」頭銜唔係咁易得到，愈嚟愈多前港姐就利用呢個優勢大爆內幕，轉做爆料KOL搶收視呃Like，當2010年落選港姐李文煊（Elle）都加入戰團！

曾有「密實湯唯」之稱嘅佢，近日就拍片大爆落選港姐簽約無綫方程式，當年一選完就簽約無綫做藝人嘅佢，發展普通人氣麻麻，一年後急急離巢。李文煊今次拍片就透露當時佢早喺第二輪面試時已經簽約，如果最後得獎，合約就自動生效，至於其他落選佳麗就會好似今年嘅選手咁，齊聚TVB見高層：「會聊你的志向是甚麼？你想做甚麼？」又拍攝一系列硬照，如果最後簽約，就會將相關照片分發給監製及導演，當做新人建議畀人揀。

至於簽約條件，李文煊就稱有三大方面：「在競選期間你有沒有人氣，媒體喜不喜歡你，觀眾喜不喜歡你，換句話說就是你有沒有新聞價值，娛樂價值，也就是你的可利用商業屬性高不高，能不能為公司快速變現、快速賺錢。」第二點係要後生女：「不是說一出道就會一炮而紅的，如果你夠年輕，至少會有足夠的時間去慢慢打磨，可能過了幾年之後，一部劇、一個事件讓你爆火，那個時候你也才二十幾，公司才有『着數』。」第三係睇家底及服從力：「唔聽話就say bye bye啦，或者沒有上進心，過一會就跑路了都不行，所以家裏不能太富有，要『捱得起』，也不能太窮，那就有可能出現突然跑去嫁富豪，或者做一些不好的事去圈錢，『搵快錢』，甚至犯罪。」

不過觀乎今屆多位大熱佳麗如郭珮文（Juliana）、潘明璇（Michelle）、陳霈錤（Hera）等人氣選手，賽前呼聲高，均表示至今都未同無綫簽約，同李文煊口中指嘅「第二輪面試時已經簽約」有啲出入，未知係無綫已改簽約模式。