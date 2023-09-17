VS索模Joy Corrigan拍片直擊縮胸手術經過：鬆一口氣

國際內衣品牌Victoria's Secret（VS）模特兒Joy Corrigan經常於社交網站分享比堅尼照片，大晒34、24、34完美身材。不過，最近Joy就宣布接受縮胸手術，並於網上公開「拆彈」的經過。

Joy本月初已透露將會接受縮胸手術，結果她真的「言出必行」，並於社交網紀錄「拆彈」經過。其實之前她都有提及過隆胸的後遺症，去年賽車手Danica Patrick都自爆過自隆胸後健康出現不少狀況，包括甩頭髮、體重增加及暈眩。Joy接受完多個「拆彈」步驟之後都直言「鬆一口氣及自由」。她說：「做完後我即時就知自己選擇正確同好高興我相信自己嘅直覺。對我嚟講，愛上自己嘅身體係一個全新概念。」

Joy自14歲開始出道，擔任過眾多著名時裝品牌的模特兒，亦與妹妹Gina Corrigan創立自己的時裝品牌。她於2017年2月被選為色情雜誌《花花公子》（Playboy）的「每月玩伴」，引死粉絲。Joy不只睇得，而且更打得，學過8年空手道，亦是韓國武術唐手道的黑帶。她自言想參演超級英雄電影，將功夫學以致用！