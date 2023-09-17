支嚳儀獲數十粉絲補祝生日　一口氣唱經典金曲似開騷

「中年好聲音」支嚳儀剛於9月4日度個37歲生日，今午（17日）於牛頭角與數十粉絲舉行派對補祝。悉心打扮到場的她，邀來導師韋綺姍及好友羅啟豪等擔任嘉賓，席間她一口氣多首經典金曲，包括《愛情陷阱》及《對你愛不完》等，生日會儼如變身小型演唱會航一樣。派對由胞妹Alice擔任主持，支嚳儀丈夫、囝囝及母親均有出席支持，場面熱鬧。

談到今個生日，支嚳儀笑言：「好似慶祝緊生日年一樣，由8月尾已經開始慶祝，已經唔知搞咗幾多個活動，下個星期會同啲朋友聚會，應該告一段落啩。」她坦言今日活動意義重大：「因為係我首個正式歌迷音樂會，用歌聲去回饋佢哋，亦係我第一次同羅啟豪合唱。至於恩師韋綺姍就係我人生首歌音樂導師，未參加比賽前，我冇正統咁學過唱歌㗎。」

她感激粉絲「支心人」幫手作籌備及場地布置：「同埋好彩以前我試過喺自己舖頭，幫其他藝人搞過粉絲聚會，及媒體活動，有啲點點滴滴真係幫咗好多，成件事好快。」談到《中年好聲音2》，她即謂：「我密切關注，好似睇番以前嘅自己咁。其實佢哋未正式開始比賽時，我都有同佢哋見過面，叫佢哋放鬆，同佢哋講舞台係好神奇嘅事。（諗番自己以前啲蝦碌嘢？）好似《假如》嗰個表演環節，對自己表現好唔滿意，完咗比賽就叫韋綺姍幫手指點，我走入錄音室再唱一次，Feel到自己嘅不足。」談到接下來工作，她透露將先後為銀行及美容產品拍攝廣告：「真係好忙，但會抽時間整吓甜品、煲吓湯，及同個仔玩，咁就成功減壓。」