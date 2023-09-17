何雁詩原來想做電競手　簡淑兒同一個位多次超速夠辣

藝人何雁詩與簡淑兒（Jesscia）今日（17日）出席HOY TV真人騷《我要做車手》宣傳活動，阿詩有環保大道女車神之稱，她稱今非昔比自從生了小朋友之後，駕車以安全至上，她坦言若是10年前會夠膽玩賽車，現在有家室就要照顧好自己，惟有玩賽車遊戲滿足自己：「我十幾歲跟港隊一齊去旅行，除咗比賽就係打機，密密培訓自己做電競手，希望有機會代表香港出賽，哈哈！」

而Jessica亦是「車手」：「我試過幾次超速被開罰單，搞到要上駕駛改進課程，自此唔敢開快車，同一個位一個月3張。（你手車好辣？）隨住年紀增長，膽量會愈來愈細，細個有考電單車牌，不過考完冇揸過，以前都有玩過高卡車，但真正賽車冇試過，因為玩賽車好貴，撞一撞要幾十萬，如果唔使錢唔介意。」

問到另一半的駕駛技術，阿詩笑言：「大家唔出聲唔會有磨擦，總之唔好畀意見，佢係十分安全駕駛者。如果條路限速100，我會開100，但佢係開80，我想𠝹櫈。」Jessica表示飛機師男友麥大力同樣是安全駕駛者：「有時覺得安全得滯，但我唔會出聲，佢泊車就比較⋯佢都係揸飛機好啲。」