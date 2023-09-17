梅小惠母親笑喪　最擔心個女嫁唔出

藝人梅小惠母親梅劉惠芳早前離世，享年92歲設靈，家人今日（17日）為她假紅磡世界殯儀館設靈，梅小惠、梅小青及老公劉家豪一早到現場打點，靈堂以簡潔布置，上方寫有「福壽全歸」，中央放置了家人花牌，梅小青花牌寫有「芳心常在」，梅小惠的則寫上「絕世好媽」。圈中人包括羅家英與汪明荃、關菊英與周偉利、康華及黎燕珊等均有致送花圈。

梅小青與梅小惠受訪時表示心情OK，因媽媽已年過90是笑喪，所以很有正能量，梅小青説：「因為前後有2個月，有足夠時間平復心情，媽媽好有福氣，喺最後嘅時間我哋4代同堂共20幾個親人喺床邊陪住佢，小惠前一晚陪佢瞓，最後一晚我同細妹又再陪佢瞓，都好感謝個天畀呢個機會。」她大讚妹妹梅小惠於這段期間照顧得媽媽很好，問到媽媽有否心願？小惠即打趣説：「佢最驚我嫁唔出，講笑，其實媽媽心願乜都完晒。」

梅小青指媽媽近年也過得很好，尤其疫情期間大家也有陪她只是及照顧她：「佢最緊要係小惠開心、個個開心，媽媽真係4代同堂，就算喺醫院都好熱鬧，個個都喺佢身邊，我諗媽媽係無撼同好欣慰，我爸爸同二妹都好欣然去接佢。」她表示因媽媽不想麻煩別人，所以喪禮亦沒有正式公開，感謝大家的慰問短訊及花圈等，她亦代媽媽及家人致最衷心的感謝。