周吉佩嘆工作忙爆冇時間陪家人：啲細路當冇咗阿爸！

歌手周吉佩（吉吉）與雲浩影（Cloud）、麥雅緻以及眾小朋友今日（17日）一齊出演推廣仁愛家庭信息的廣播劇劇場，劇中吉吉會飾演孩子們的父親，而Cloud會扮演姑姑一角。對於今次要與孩子合作錄音，吉吉直言：「冇難度！」還稱讚一眾小演員專業，相反Cloud則覺得有點吃力：「小朋友太活躍，如果我反應唔夠快就會跟唔上佢哋，所以我長期都要保持住一個好專注嘅狀態。」吉吉更指希望自己的孩子都可以有機會參加這類型的活動，培養獨立能力。

劇中的Cloud將男朋友帶回家吃飯受到家人千方百計挑戰，而現實中Cloud指男友與家人是相處融合的。而剛從日本工作回來的吉吉就透露自己工作太忙，減少了與家人相處的時間，笑言：「啲細路已經當冇咗我呢個阿爸。」提及在日本拍攝的過程，吉吉指出這次的旅程雖然辛苦，但開闊了他的眼界，並發掘了很多日本不為人知的文化。問到Cloud會否想嘗試拍攝這類型的旅遊節目，Cloud就表示：「太辛苦就唔好啦，旅行係享受㗎嘛。」

提到《未來音樂祭2023》門票滯銷，稱至今只賣出不到3成的門票，作為有份參與演出的Cloud就表示緊張，都有呼籲親朋好友買票支持：「我相信音樂會有咁多位歌手，到時演出一定好精彩。」而作為《中年好聲音》上屆冠軍的吉吉就大讚今屆參賽者的表現，認為今屆的水平普遍較高。