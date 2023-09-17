All For One出新歌　吳國敬蕊蕊齊撐

樂隊All For One今日（17日）舉行新歌《宇宙若然沒有你》發布會及宣布後援會「One More Club」正式成立，獲圈中好友包括吳國敬、陳蕊蕊及鍾雨璇等到場支持。

樂隊主音歌手李建龍表示想借歌曲帶出珍惜身邊人的信息：「疫情期間我唔能夠見到爸爸最後一面，好傷心佢睇唔到我呢刻，但開心嘅係我做到我理想中嘅嘢，好感恩身邊有一班好兄弟，大家一齊創作咗呢首歌。」他透露今次到場的朋友都是曾在音樂上合作多年。另外，他們將會跟來自日本的DJ Ma浜崎真緒合作，對方也專誠來到現場，樂隊成員都大讚DJ Ma是他們心目中女神，李建龍說：「我好鍾意佢，覺得佢好正，着住水着打碟。」結他手兼隊長阿俊希望樂隊的表演跟對方一樣有感染力：「可能我哋比較怕醜內斂，所以唔夠放，可以要派建龍水着唱歌，哈哈！」

至於吳國敬自言已淡出娛樂圈，原本不想出席，但因樂隊隊長曾是他的助手，故此不得不現身撐場：「我都一把年紀， 留番啲機會畀後生仔，我專心做自己嘅嘢，做啲唔關娛樂圈嘅嘢，探討人生宇宙，需要時間去沉澱吓，以前做人太膚淺。雖然我淡出娛樂圈，但唔代表我唔玩音樂。」提到他早前跟拍拖17年的女友分手，問到現時心情時，他即時落閘，匆匆結束訪問。

鍾雨璇表示跟樂隊相識多年亦有在音樂上合作，講到之前她被偷銀包兼信用卡被盜用5萬多元，她稱因再有一張信用卡被盜用3萬多元，故她今晚要再次錄口供：「希望將口供紙畀銀行睇，可以豁免呢筆數。好在我買咗家居保，因為當你唔見證件，例如身份證、回鄉證之類，都可以賠償番證件嘅申請費用。朋友都提醒我應該將信用卡掛入電話，唔好帶實體卡出街，部分信用卡我都停咗冇再申請。」