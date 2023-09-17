黎諾懿爆大仔濕疹遍布四肢：好在個樣冇事！

藝人黎諾懿好爸爸形象深入人心，親自照顧兩子「小春雞」及「小冬牛」，今日（17日）他受邀出席為濕疹者舉辦的繪畫工作坊，諾懿提及大仔「小春雞」亦長期受濕疹問題困擾，所以明白受濕疹困擾的孩子及家長們的辛苦，他亦稱自己也是易過敏體質：「一熱一出汗皮膚就會紅。」

諾懿指小春雞的濕疹症狀遍布四肢，但幸運的是並不會影響他的外貌。諾懿坦言最怕孩子抓癢：「好驚佢會整損皮膚。」但發現兒子原來是對於「濕」過敏，於是家中會長期開空調及抽濕，來幫助小朋友紓緩濕疹症狀，同時亦要經常洗澡以保持身體的乾爽。諾懿亦透露兒子不能被蚊叮蟲咬：「每次出去都要用成支蚊怕水」，而且每當兒子生病濕疹的症狀便會加劇。

不過濕疹也並非無法批根治，可以透過飲食及運動增強免疫力，減輕病徵。現在諾懿會經常陪同兒子一起到戶外散步：「我哋會行好遠，一路行一路捉Pokémon。」而且諾懿亦指由於年紀漸長，妻子李潔瑩亦會迫他多做運動。

提及工作，諾懿指現在主要專注節目後期製作工作，而十月底亦將推出新節目《隨懿深度行》。至於拍劇方面，諾懿表示暫時不考慮：「因為驚要返內地拍，一拍就要用好耐時間，我想多啲時間陪吓囝囝。」