容祖兒撐場！Frankie首演音樂劇興奮到瞓唔着

男團MIRROR成員Frankie首度單飛主演音樂劇《大象的告別式》，日前舉行2場優先場，除了獲隊友Lokman、Alton、Tiger撐場，容祖兒、鄭丹瑞、蘇皓兒、吳海昕等也有現身，場面熱鬧。對於兄弟的「第一次」表現大讚驚喜，Lokman說：「遺憾是因為忘記不了，但同時也忘記了一樣重要的，是那份幸福的美。」Alton則表示：「『後悔係一種選擇，遺憾係一種珍惜。』這是最深刻的一句！」Tiger就坦言：「有笑有淚的一晚，演員們在舞台上很享受演出的感覺，很感動！看見皮皮（Frankie暱稱）今次的突破，令我很激動，希望也有機會參演舞台劇。」

Frankie亦有分享演出點滴，表示為了演繹劇中角色，需要動用很多情緒，故不論排練還是演出之後均感到疲累，但同時又十分亢奮：「今天完成了首演，相信回到家中都未必立即睡得着，我會回想及檢討表現，思考如何每天做得更好，希望交出更美滿的成績。」同是主演的強尼就指觀眾反應完全超出預期：「時間過得真快，首演加上預演優先場，差不多已達到總演出場次的四分之一，我竟然已經開始有點捨不得，很多朋友看完此劇都表示深受感動，希望有更多觀眾可以入場被我們感動。」