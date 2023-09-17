陳瀅JW「泰」開放　半裸按摩任你睇

「痞子四人幫」周嘉洛、陳瀅、王灝兒（JW）和朱敏瀚為無綫旅遊節目《約埋班Friend去旅行》到訪泰國清邁，眾人出發前收到噩耗，被告知嘉洛因拍劇關係未能隨團出發，但實情嘉洛除獲得特赦，更提早出發到當地酒店，戴上假髮化身Bellboy迎接好友，惟三人卻只顧參觀酒店，先後三次也認不出嘉洛，最終嘉洛終忍不住自揭身份，場面搞笑。四人更重提當日向公司求情狀況，爆嘉洛忍不住喊，嘉洛對此笑說：「從未試過演個角色演得咁好，一幻想到唔可以一齊睇日出，我真係喊咗出嚟！」

而他們首個行程走到著名打卡熱點與白鴿留倩影，惟JW非常膽小嚇到腳震，之後又到餐廳歎咖啡，至晚上就到夜市閒逛，體驗街邊傳統按摩，此行還挑戰食蟲蟲，對於萬蟲當前，陳瀅與JW嚇到花容失色，將蟲食落口時更面容扭曲，JW還不停跺腳定驚，不過兩位男士則照食可也，還Encore食多幾隻。

至於另一集，一行人到主題餐廳食好嘢，眾人幾杯落肚玩爆料，陳瀅率先指嘉洛於拍攝《痞子》初期時，酒量完全唔掂，及後經過咗她與JW兩年來特訓便適應過來，嘉洛聞言即說：「阿瀅係最飲得，朱敏瀚就天生好飲得但冇Train，JW好唔飲得，但最大聲就係佢，試過左手撳住人哋膊頭，右手揸住酒杯隊畀人飲！」JW隨即即場示範，場面搞笑。