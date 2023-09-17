黎燕珊用168減肥　成功減15磅

藝人焦媛、黎燕珊與李龍基今晚（17日）欣賞粵劇《李後主》，黎燕珊透露11月將會演出舞台劇《雷雨》，被要求減磅的她已成功減掉15磅，她目標再多減2、3磅：「之前囝囝叫我戒澱粉質，我怕唔食飯會暈，所以我用168減肥，減肥對我嚟講真係好大挑戰，因為我好鍾意食。」她又指今次角色也是一大挑戰，飾演風韻猶存的二太太，性格敢愛敢恨，入行40年從未試過：「羅冠蘭老師負責指導我，佢好嚴格，演舞台劇同演戲好唔同，演戲講求自然，但舞台劇唔係。（有冇畀佢鬥？）有，佢超級好人。其他演員好專業，一埋位就有戲，所以我要加倍努力，今次見到焦媛呢位舞台劇師姐，要好好向佢請教。」她稱7場的門票已差不多售罄，非常感恩，所以辛苦減肥及排練也是值得。

至於焦媛認為黎燕珊絕對能應付舞台劇演出，而她現時同時為兩套舞台劇作綵排：「我下個月會演出一套鬼喜劇，我已經好幾年冇演喜劇，所以好開心，11月就會喺大陸幾個城市巡迴演出《金鎖記》，呢套係悲劇，所以搞到個人精神分裂，一時開心一時好悲情。」

李龍基年尾與女友拉埋天窗的他，表示仍未落實婚期：「一切從簡，唔會擺酒同接新娘，只係簽字，同埋會同啲最親近嘅朋友食飯，女友鍾意低調，我本身都唔鍾意熱鬧。（但你本身好多朋友？）我唔擺酒都係因為呢個原因，費事掛一漏萬，到時請咗一個又冇請另一個，咁就唔好啦。」他稱計劃跟女友影一輯結婚相，問到事前會否Keep Fit作準備？他說：「唔使，我向來都有做運動，到時只要開開心心同化個靚妝。（個頭髮染另一隻色？）唔會，都係照舊粉紅色，呢個係我標誌，而且我鍾意呢個色。」另外，他透露下月會演出粵劇，很多粵劇腔口及細節要學習，幸好父親喜愛粵劇，他在對方耳濡目染下，對粵劇也略懂一二，他揚言會盡力做好，以免辜負觀眾期望。