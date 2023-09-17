與馮允謙原來相識10幾年　Gin Lee讚對方脫胎換骨

歌手馮允謙（Jay）和李幸倪（Gin）日前作客網上音樂節目「Music Panda」，節目中，Jay唱出《尋找隱世巨聲》及《Singalongsong》，而Gin就帶來《歡樂今宵》和《企好》，兩位再合唱出《報復式浪漫》、《虛榮》和《Best Part》。Jay唱廣東歌時會出動「Jay星文」，他即席示範獨門拼音法並透露：「通常英文（台詞或歌詞）我會括住，因為有時好快咁睇，會唔知係中文定英文。」

兩人認識多年終於有機會合作，他們表現興奮之餘更重提相識經過，Jay表示認識Gin是被她在《超級巨聲2》中的表演吸引，但數到二人真正相識、首次面對面聊天則是於十多年前的一個倒數活動，Jay說：「真係Deep Talk，唔係閒聊。」Gin則以脫胎換骨來形容對方：「Deep Talk後一直各有各忙，睇住Jay點樣堅持，跟住愈嚟愈多人喜歡、愈嚟愈多好正嘅作品，好戥佢開心。今次再有機會坐低傾偈、唱歌，同十幾年前嘅感覺好唔同，個氣場好吸引，唔怪得啲女仔咁鍾意你。」Jay隨即反駁並笑言：「冇㗎，喺啲社交平台係冇女仔會DM我，我又唔會立亂DM人。」

出道多年難免會陷入迷惘期，Gin直言靠自我勉勵走出低潮：「同自己傾偈，話畀自己聽『你得㗎，聽日起身又係新開始，唔好放棄，你鍾意音樂、鍾意唱歌』。不停自我勉勵好多好多次，直到成功為止。」

Gin和Jay同樣是離開成長地來港發展的歌手，二人坦言過時過節時分外想念家人，Gin說：「啱啱嚟香港時最大感觸，見到大家都係一家人食飯做節，自己一個唔知點過。記得第一年過中秋節我係好唔開心，但又要做嘢令自己開心，我將十隻手指油晒唔同顏色，心入面好灰暗，但做啲嘢令自己覺得開心，依家多咗朋友就好好多。」Jay坦言聖誕節時最掛念屋企人，但幸好有同事的陪伴以及工作令他暫時忘記牽掛。