黒島綾乃 G奶現雄心

做人要識得為自己訂立目標，先會鞭策到自己不斷奮鬥，否則同行屍走肉又有咩分別？喺日本寫真界，好多新人喺入行時已有晒目標，好似心口有條深長事業線嘅黒島綾乃，就希望自己嘅人氣同成就可以媲美藝能天后綾瀨遙，真係好有雄心呢！

氣質吸引

日本有好多女仔都叫綾乃，淨係計寫真界已經可以搵到清麗脫俗嘅清水綾乃、近期紅到爆嘅澄田綾乃，同埋今日為大家介紹嘅新人黑島綾乃。論吸引力，今年26歲嘅黑島綾乃一啲都唔輸畀兩位前輩，唔止眉清目秀、氣質溫文，笑容仲好甜美，甚至帶幾分銷魂風韻。講到身材，阿妹有一對分量十足嘅G奶，而且質感天然，軟彈適中，加埋肌膚鮮嫩白滑，透明感強烈，確係好吸睛，假如佢花多啲功夫，將條腰減多一兩吋，觀感就更趨完美！

多線發展

黒島綾乃本來係一位自由身模特兒，上年年中突然有藝能事務所嘅星探主動聯絡，游說佢去拍水着寫真，經常大約半年時間嘅考慮，佢終於答應，仲喺今年7月推出首隻寫真碟《Milky Glamour》。講番拍攝過程，綾乃話當時嘅感覺都幾緊張，天氣又麻麻哋，但唔知點解，每次作戶外演出都出太陽，所以佢自己係陽光女孩。另外，綾乃喺一次訪問中透露，拍寫真只係起步，未來想作多線發展，爭取影視演出，甚至唱歌機會，仲話會以藝能天后綾瀨遙為目標奮鬥添！