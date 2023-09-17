有機會出海暢遊，當然爽，但有啲人更加嚮往喺慾海中沉淫，享受高潮迭起嘅感覺。今日就由個「海（Sea）」字入手，同大家分享吓當中嘅有趣話題。

Sea Food Dinner 男士專享

食個海鮮晚餐，梗係正喇，但點解係男士專享呢？原來「Sea Food Dinner」亦係一句情色俚語，意思係指男士為女方提供口愛服務，俗稱「食鮑魚」，有冇海水味就唔知，但好多男士都好Enjoy。講開口愛，美國有項調查發現，超過三千名受訪男女中，52%男士食過鮑魚，59%女士食過洋腸，兩者都過半數，而有關調查更發現35歲至44歲嘅男女，口愛行為最為常見。

Sea-shell 人形蚌殼

去海灘玩，總會發現大量Sea-shell，即係貝殼，但原來呢個英文名詞亦係一招性愛體位嘅稱呼，仲係AV嘅常見動作，咁大家又知唔知道點玩呢？查實動作好簡單，首先以傳教士式體位開始，跟住女方抬高雙腿，姿勢好似一隻蚌殼，男方嘅下身只要壓住對方雙腿，就可以進行活塞運動。性學家話呢招嘅優點在於男士兵器能深入蜜洞，刺激到G點，可以為女方帶嚟極大嘅快感。

《Lesbians At Sea》陣容強勁

鍾意望海嘅四仔迷，有套好嘢不能錯過，就係Powersville Inc.喺2016年推出嘅《Lesbians At Sea》，理由係片廠使咗唔少銀彈，搵嚟超過20位喺當時極具人氣嘅脫星參演，包括Riley Reid、Elsa Jean同AJ Applegate，咁強勁嘅陣容絕對係可一不可再，難怪呢套片曾經喺歐美成為熱話。劇情方面，呢班索女會喺片中一齊出海玩，喺靚人靚景嘅氛圍下，春心蕩漾，各自發展出不可告人嘅情慾關係。

同場加映：海女青木鈴

講起海，又點可以數漏日本AV名物「海女」呢？所謂「海女」係指以潛水方式捕魚同採珠嘅女人，亦係粉紅電影同AV成日採用嘅主題，當中又以AV片廠RUBY喺2013年推出嘅《海女小姐！巨乳素股潛水名人》最為經典，事關女主角係擁有一對46K爆乳嘅青木鈴，雖然片名提到所謂海女界名人，純屬亂噏，但原來佢阿嫲係貨真價實嘅海女嚟，所以佢嘅演出有板有眼，加埋大量海邊曳曳嘅場面，確係好有欣賞價值。