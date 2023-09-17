REN將再來港開騷！朴炯植相隔6年會港迷大晒歌喉

韓國演員朴炯植相隔六年再度訪港舉行香港見面會，昨晚（16日）在九龍灣國際展貿中心舉行。朴炯植首先為粉絲獻唱來自劇集『青春月譚』的歌曲《BUD》。

以時尚雜誌為主題的見面會，由主持人一頁一頁揭開關於朴炯植的故事。談到朴炯植喜歡的超級英雄電影，他笑說希望擁有「瞬間轉移」的超能力，讓他可以瞬間來回拍攝場地和自己的家。

見面會還公開了圈中好友防彈少年團成員V、朴敘俊、任時完及崔宇植等為朴炯植錄製的祝賀影片，也同時向朴炯植發放見面會中的任務。朴炯植在任務中與粉絲合力創作出以「休假」為題的抽象畫作。見面會中段，朴炯植在觀眾席中驚喜登場，引發在場粉絲尖叫連連。他又為當天生日的粉絲送上玫瑰花和生日祝福，之後他向觀眾席拋出簽名球，把見面會的氣氛推到最高。見面會最後以《Every Moment of You》一曲作結。

另外，男團NU'EST出身的Ren宣布將於10月22日在九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行《2023 REN FAN CONCERT [Ren’dezvous] in HONG KONG》演唱會，是他繼今年2月後，相隔10個月再來港會粉絲，粉絲除了可以近距離觀賞REN的演出，是次演唱會也是一個難得的機會與偶像接觸，REN特意準備一系列豐富的粉絲福利，包括簽名會、歡送環節、送出香港限定的簽名小卡以及拍攝團體合照，好讓與粉絲有更多的互動環節，而門票將於9月28日公開發售。