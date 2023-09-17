陳健安雲浩影惺惺相惜：我哋都係巨蟹座！

歌手陳健安（安仔）、雲浩影（Cloud）及組合XIX等，今晚（17日）到屯門咖啡灣出席活動。談到於沙灘獻唱，安仔與Cloud不約而同指屬首次，前者更笑言：「頭先個月亮仲要好靚添。我想講畀大家知，其實我喺屯門長大，細個嘅時候跑步都會嚟到呢附近，所以好有安全感。」

Cloud自言很少到沙灘，被安仔取笑：「一睇就知啦，皮膚咁白！」原來同公司的他們早前合作過後惺惺相惜，安仔大讚Cloud說：「上次我哋一齊演出時冇主持人，估唔到佢咁多問題問番我，大家都幾多共同話題，而且都係巨蟹座。（合作寫吓歌？）可以㗎，我有首歌叫《好好掛住》，真係有諗過佢唱會係點，覺得好啱佢唱，我亦好鍾意佢首《無以名狀的痛》。（係佢粉絲？）係呀，好鍾意佢把聲，覺得佢唱歌好有戲，知道自己講緊講咩故事。」

談到工作安排，安仔透露：「我參演嘅舞台劇《解憂雜貨店》即將3度公演，呢排忙綵排。呢套劇上年同一時間公演，估唔到一年後可以捲土重來，真係好難得。（仲記唔記得自己角色對白？）我第1日已放低劇本，好快就記得番晒啲嘢，好開心啱啱已宣布加場，依家共19場，加上疫情完結嘞，相信大家嘅體力及演出應該會更加好。」Cloud則坦言預算明年初會出唱片，以及舉行小型音樂會，即使有片約正在審閱中，但她明言希望主力唱歌。

XIX日前正式宣布加盟環球唱片，經理人郭偉亮對她們愛護照顧有加，明言知期內不會再簽藝人：「真係老咗幾年，因為呢半年我要面對佢哋5對父母，好多嘢要處理兼顧。」5位小女生對近日首次推出新歌，及MV拍攝大表興奮：「我哋有睇歌迷嘅評語及畀Like，而且不停Loop嚟睇，我哋今次拍MV已盡量修身，嚟緊仲有啲騷要做。（返學喎。）自《聲夢2》開始，我哋都識得點運用時間嘞。」前成員劉芷君5月宣布退隊，XIX明言不會有新成員加入，雖有與對方保持聯絡，但不清楚她有何新動向。