【是日通勝】

農曆八月初四

癸卯年 辛酉月 己卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：穿井、開池

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：20、22、36

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

金牛座：愛情上有遇人不淑的情況，必須保持理智。

雙子座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

巨蟹座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

獅子座：財運上升，但求財忌大貪，謹記見好就收。

處女座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

天秤座：工作表現遜預期，只能怪自己做事不上心。

天蠍座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

人馬座：工作多甩漏，檢查清楚細節，防意外發生。

山羊座：易破財，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

水瓶座：人怕出名豬怕肥，炫耀幸福感會惹人妒忌。

雙魚座：健康是財富，抽時間做點運動，有益身心！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）雞 心情差

鼠：感情現裂痕，有伴侶者謹記言而有信。

牛：不適合做決策，有煩惱宜找長輩討教。

虎：好運相伴，宜專注工作，得着不會少。

兔：溝通能力強，利商談公事，成功在望。

龍：做事衝動，不夠踏實，易惹人事紛爭。

蛇：有心想事成的好運氣，在職者要把握。

馬：身心疲憊，生活不如意，宜早點休息。

羊：工作得心應手，遇到難題能一一解決。

猴：運勢不穩，必須做好面對困難的準備。

雞：是日沖煞，情緒欠佳，做事患得患失。

狗：搭上好運的順風車，事業愛情兩得意。

豬：事業運平穩，有機會得到上司的器重。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

趨吉避凶

在坊間經常聽到一些人談到「趨吉避凶」，尤其是某些事情發生時，更說成是化危為機的重點，但很多人只是隨口說說而已，往往沒有深入了解這句話的智慧所在，繼而錯失一些改變自己命運的密碼。

當有些人遇上命運阻礙，往往拋出一句「認命啦」。上文已講過，命是出世一刻已定，人生劇本也寫好了，是否找些大師或年年買些風水物，就能幫你變首富呢？

真正走人生的路，是自己，當然要先了解自己，或找些有良心的高人指點和分析，從八字批算出一生的概況，包括健康、學業、事業、婚姻、父母兄弟關係等等，從而為自己定下甚麼時候適合攻守。

孔明借東風，也要等待時機，事前預測吹甚麼風才能定下策略，同樣道理，當我們知道自己的命，就可以作出合適的布局，畢竟財富有分級，有些人一生有一百萬已心足，有些人卻可擁有過億身家。

有個案例可以分享：一位師兄多年沒有見面，他是當廚師的，每個月有過萬工資，有一次來找我，說朋友幫他買股票，一年賺了三百多萬元，所以連廚師都不做，決定自己開一間小店，問我是否行財運，我說當然啦，但理應不止三百萬，按八字計算可以有三千多萬，可惜遲了來找我，財運已經過了……

我明白有些朋友懷着感恩知足心態，但上天會因你在前世或上半生積下的功德而論功行賞，這是合理得到的！相反，有些人知道自己命運出現問題，還死不認命，再加上忠言往往逆耳，被一些人有機可乘，因此「趨吉避凶」是有玄機的。