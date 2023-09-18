廣咩︱關智斌人醒話不多　挑戰成功「鵮住」又係點解？

《廣咩》是一檔介紹有趣的廣東話正字知識的節目。上一集姚子羚再度挑戰成功，成為我們節目第一位二連勝嘉賓。這一集我們的挑戰嘉賓是關智斌，面對子羚的出色表現，不知道他能否扳回一城呢？

問題：以下哪個字詞是「擔住」的正字？

A.鵮住

B.啗住

C.啖住

D.撣住

關智斌：「D吧？還是A吧？答案是甚麼呢？A嗎！答對了！」智斌真是言簡意賅，話多不如話少，話少不如話好，看來智斌是得此真傳呢！想必大家也想知道，廣東話正字「鵮住」的由來吧？就讓我們星級主持關楓馨，為大家詳細講解吧。

關楓馨：「廣東話口語中説的『擔住』，它的正字是『鵮住』。我們應該看過周星馳的電影《國產凌凌漆》，他飾演凌凌漆，在鋼琴前面擔住支煙，如癡如醉地自彈自唱《李香蘭》。又或者，當我們看見貓捉老鼠時會說：『哇，嚇死我，隻貓個口擔住隻老鼠呀！』《楚辭》中是這麼說的，『鵮，鳥啄物也。』意思即雀鳥築巢，用口擔住樹枝飛回去，後來才衍生到人的身上，形容人用嘴巴咬住東西。」

關楓馨家有愛犬，名為Luna，每次她回到家，Luna就會擔住最喜歡的玩具來找她，但每當她想和Luna玩的時候，Luna反而就不張嘴了，實在是難以觸摸小狗的心思。説起來，小動物實在是可愛，大家也要愛護動物，如果要飼養，可優先選擇領養。

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髮型：Kenny Chan @ HAiR