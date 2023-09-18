劉若英首登高雄巨蛋　送上限定閩南語歌

台灣「文藝天后」劉若英（奶茶）日前在高雄巨蛋開唱，《飛行日》是她的第9度個人巡演，卻是首次在高雄巨蛋開唱，她開心得喊：「高雄！高雄！我堅持了30年，終於站上高雄舞台唱歌給你們聽，這次我來了，我站在你們面前，謝謝你們！」

為了高雄歌迷，奶茶臨時加碼首唱入圍本屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎的《縮影》《台北女子圖鑑》戲劇片頭曲，這也是歌迷敲碗許久的許願歌單，終在高雄解鎖，她說：「前兩天我以歌手的身份入圍了金鐘獎，入圍就是得獎是件值得高興的事。」歌迷也特別高舉祝賀紅布條「女神入圍金鐘獎」，在她唱到《快樂天堂》時，粉絲排字「I ♥ U」、「力尚水（你最美）」等，她感動哽咽地說：「我要承認我站在台上是要感動你們，但你們感動了我。」隨後透露原本唱到《親愛的路人》時，機關因為一度出狀況未能升起，她說：「但你們就是最好的機關。沒關係，更顯得高雄場更特別。」

奶茶又為高雄歌迷不一樣驚喜，特別練唱閩南語歌曲《再會啦心愛的無緣的人》，閩南語不「輪轉」的她，用自己獨特的方式記歌詞，一開始練唱時，工作人員一度以為她在唱泰文歌，為了雪恥她每天在家練唱，她笑稱：「畢業以後最用功的一次，連兒子都學會這首歌，我還沒練習好。」