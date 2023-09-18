麥秋成獻出第一次　湯怡大爆老公秘密

藝人麥秋成帶同太太湯怡及囡囡「麥QQ」首次一家三口以嘉賓身份亮相電台DJ啤梨（葉文輝）的節目《梨事會》。啤梨問到兩人忙幕前外，還各自搞生意，又要兼顧湊女，時間上如何分配？麥秋成和湯怡異口同聲表示早有協議，如任何一方要出外工作，就由另一位負責照顧小朋友，但如兩人同時有工作，就會暫托家人，已婚但未有小朋友的啤梨則自薦可代湊B，還問「麥QQ」可願意和「啤梨叔叔」玩。麥秋成又指囡囡較黐媽咪，每晚都會攬住湯怡入睡，估計可能囡囡在媽咪身上獲安全感，啤梨就提議麥秋成盡快增肥，因為有肉地才好攬。

啤梨再問身為餅店老闆娘的湯怡是否任「伙頭大將軍」？她卻自認是「無飯煮婦」，皆因麥秋成正苦練法國菜，所以她減少入廚，預留廚房給老公作地獄式訓練，還大爆老公秘密：「佢會半夜三更走去磨刀」。而麥秋成又請啤梨作客，望好友對其親手炮製的法國菜給評語。

啤梨接受訪問時表示：「其實我同麥秋成熟啲，因為係識於微時，我學跳舞時就同佢熟，同埋多謝佢哋預早送湯怡嘅自家品牌月餅畀我，湯怡真係好叻女，喺金鐘已經有實體餅店。」

另外，啤梨將變身「旅遊達人」將於11月大搞旅行圑「日本京阪神『啤式』5天遊」，他表示：「同旅行社溝通咗好耐，帶圑出發去日本，但想人少啲，同埋唔好收天價旅費，因為我唔係想賺好多錢，只想旅費平啲，可以有機會同啲粉絲去吓旅行，暫時未正式報圑，不過個圑嘅內部報名已爆咗名額。」