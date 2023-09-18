朱一龍新片橫掃國際電影節　重回康城影展圓夢

內地小生朱一龍近年銳意於影壇發展，早前其主演的《消失的她》累積票房已錄得超過38億人民幣，絕對成績斐然。近日他夥拍曾美慧孜等主演電影《河邊的錯誤》，除月前於康城影展作全球首映兼爭獎外，最近再成功入圍「第59屆芝加哥國際電影節國際故事片單元」（International Feature Competition），換句話說該片已先後染指14個大小國際電影節，受各地影壇高度關注。

《河》片改編自作家余華同名小说，朱一龍飾演的執法人員在調查詭異凶殺案時，被牽扯出的多名嫌疑人反覆撥弄，觸手可及的真相也隨之消失，逐漸陷入荒誕與不安中，就連自身的記憶也隨着調查過程，開始逐漸分不清真假，為他來說名副其實的一次演技大挑戰！

朱一龍於5月出席康城影展事時，已透露其實一直想拍電影，但始終没下定決心，然而2019年從康城回國後，和團隊聊今後得拍電影，故相隔4年後帶作品回康城「圓夢」。談到今次演出，他笑說：「觀察到執法人員經常捱夜會有一些過勞肥，所以第一時間去增磅，雖然使勁吃，但發現長胖其實挺難的。」而今次採用菲林拍攝，故當時無法重溫自己的演出，故他覺得對拍檔及導演的互信，頓時變得非常重要。