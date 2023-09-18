下載Go Royal APP並免費註冊為會員　即賞HK$15一田現金禮券

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*新會員註冊並填妥表格可獲：HK$15一田現金禮券1張及1,000 The Point積分（500迎新積分 + 500額外積分）；成功邀請好友註冊為會員，並填妥表格可獲：HK$10一田現金禮券1張（每位最多可獲5張） +500 The Point積分（邀請積分）；一經核實，Go Royal將在登記後的三週內將一田電子現金禮券及額外積分存入各位的Go Royal賬戶。

^不適用於自助早餐及四季菊日本餐廳（國際金融中心商場店）；每檯每單最多可使用兩張來自同一會員的餐飲現金券，需提前預訂；詳情請瀏覽Go Royal APP。