ERROR直言恨開騷　希望明年做高產王

由梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193） 和吳保錡（Poki) 四人組成的人氣男團ERROR剛推出了「ERROR式愛情觀系列」的第三首歌《枱底隧道》，這首歌的創作班底與前兩首歌曲《愛情值日生》和《Never come back》相同，歌曲的主題是關於戀愛中的複雜關係，揭示了很多人在戀愛中往往表面上有一種關係，但私底下卻處於多重關係之中，最終可能只是一場幻想。

提及今次歌曲MV的亮點就不得不提孫佳君，作為「性感女神」的她會出演今次新歌的MV女主角，更傳四人有私下向女神「抄牌」：「抄牌嚟講係Poki同阿Dee有抄到，而我哋兩個（193，肥仔）淨係交換咗孫佳君姐姐嘅私人社交網。」問到選擇孫佳君擔當女主角的原因，肥仔、阿Dee和193紛紛搖頭表示選角是由導演負責：「我哋都係拍攝前一日先收到通知話係孫佳君做女主角。」肥仔更指：「可能係導演碌咗佢張人情卡先會請到佢。」他們對此感到意外，並指在拍攝過程中感到害羞，193道：「佢（孫佳君）眼神有少少鹹濕，當佢自己一個企喺度或者同人傾偈，佢會用一種好仰慕嘅眼神望住對方，但係笑到舔舔脷。」並透露孫佳君私下是一個很喜歡「講經」的人與阿Dee最「啱傾」，阿Dee解釋：「咁佢會分享自己嘅生活故事，我就同佢討論下。」

當問到孫佳君會從四人入面選擇那位，193和肥仔一致認為：「一定係阿Dee！」不過其後又補充到愛做運動的Poki都有機會，事關佳君都有做瑜伽的習慣。講到因事未能出席採訪的Poki先前有報道指他瘋狂Like鍾柔美（Yumi)的社交平台，他們就回應指Poki一直都喜歡Yumi這種類型的女生，不過都只是將其視為女神，沒作他想：「女神係神聖不可侵犯，唯一可以侵犯嘅就係Like佢張相，Like就當侵犯咗！」提及對三人對愛情的看法，193和阿Dee都表示平平淡淡就好，阿Dee坦言：「事業心比較重，愛情唔會放喺第一位。」而肥仔就希望經理人可以有段穩定的愛情。

在工作上，他們都表示最近會專注在自己的個人作品上，目標是下年可以推出三首團歌：「今年就暫定兩首先。」三人都表示希望來年可以舉辦演唱會，不過暫未有詳細計劃。