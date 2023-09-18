F Cup瑤瑤自爆英文差　差啲畀美國海關誤會係「鳳姐」

從《我愛黑澀會》出道嘅台灣女星黃喬歆（瑤瑤），樣靚身材正嘅佢不時喺社交網大派福利，直率嘅性格亦令佢成為唔少綜藝節目嘅常見嘉賓。而日前，受邀上節目嘅佢，更喺節目上分享一次去美國玩，差少少畀人終身拒絕入境嘅難忘經歷。

瑤瑤透露喺美國過海關時，都會循例畀人問工作職業，坦言英文差嘅佢表示當時自己答道：「I am a star」，同行嘅黃暐婷（Apple）仲補充埋：「TV star」，而當美國海關問道藝名時，更因為黃暐婷嘅英文名Apple，被誤會成從事特別行業外，連去美國嘅真實目的都備受質疑，對方甚至仲進一步質問機票係邊個買，認真烏龍又尷尬！

好彩，最後瑤瑤拎出喺電視台工作嘅相比當地海關證明，對方先終於相信佢哋係台灣藝人，並放行比佢哋順利入境，而瑤瑤最後亦搞笑道：「經過這次事情，我一生可能真的就跟她去那麼一次美國，我應該很難再去了，因為真的語言不通！」另外，Apple亦大爆瑤瑤就算出國玩都不改「小資女孩」嘅本性，為咗慳錢可以大包小包勁論盡咁逼巴士之餘，就連姊妹們一齊去越南揼骨玩，瑤瑤都會為咗慳個筆揼骨錢，自己一個去市集行街，令其他同行友人忍唔住會擔心佢嘅人生安全，認真難配合呀！