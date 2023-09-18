限定主題蛋糕　時令有造型

香甜軟滑的蛋糕，幾時都咁吸引，而且每季都有不同特色，近日有品牌推出全新主題系列，既有出眾的設計，又有時令的食材，大家不妨沖壼靚茶，再慢慢試真啲喇！

健康之選

對於素食者、生酮、麩質敏感等人來講，想揀一個啱自己口味的蛋糕，選擇不多又有局限性。健康甜點品牌The Cakery近日推出多款蛋糕系列，4款戚風蛋糕有黑芝麻、士多啤梨、伯爵茶和朱古力榛子口味，純素千層酥有焦糖香蕉、黑朱古力和士多啤梨口味，造型蛋糕就有恐龍和字母等不同造型選擇，至於紙杯蛋糕有經典懷舊的檸檬茶味，還有無麩質純素焦糖海鹽口味，每一款都咁健康。

奶茶玫瑰香

甜美泰國奶茶和玫瑰花茶，甜美解渴，將之變成蛋糕口味，更覺吸引。La Famille近日推出3款口味的戚風蛋糕，泰式奶茶蛋糕內有忌廉芝士、黑豆和泰式奶茶味鮮忌廉，極富東南亞風味。玫瑰荔枝蛋糕頂有唧入玫瑰醬的玫瑰荔枝慕絲及荔枝果凍，芳香甜美。期間限定的日本赤肉蜜瓜蛋糕，蜜瓜肉配同味果凍粒，啖啖果香，客人在網上預訂原個日本赤肉蜜瓜戚風大蛋糕，會有95折優惠。另外，品牌今年以玉兔望月作主題推出月餅禮盒，2款口味包括金沙奶黃和日本柚子迷你月餅，大家可按需要選擇單件、雜錦四件或六件拼配。

公主駕到

每個小女孩，都曾有一個公主夢。美心西餅由現時至9月24日推出2款夢幻造型蛋糕，愛莎朱古力蛋糕以士多啤梨啫喱、果醬配原味忌廉作夾心，朱古力蛋糕表面抹上白色和冰藍色忌廉，再加上手Q版公主作裝飾，分外軟萌。網店限定的魔雪奇綠蛋糕造型更加華麗，兩款蛋糕附有閃爍燈效的雪地冰堡裝飾玩具，食完仲有得玩。指定會員透過App訂購兩款蛋糕，會有折扣優惠。另外，美心月餅全新推出貓山王榴槤軟心月餅，芳香撲鼻，啖啖果肉，其他特色禮盒有復古黑膠唱片、卡通人物和復古卡式收音機等造型，可愛又吸睛。

甜美香印提子

初秋正是日本香提子當造的時候，LIFETASTIC於現時至10月30日推出2款主題蛋糕，無麩質的日本香印提子西瓜蛋糕，頂層香印提子和蘆薈造成果凍，夾層是香印提子忌廉和西瓜片，入口芳香清新。另一款無軼質日本香印提子蛋糕，一啖咬下去，滿口細滑忌廉和果肉，同樣誘人。

芳香水果

香印提子打造的蛋糕陸續有來，好似東海堂會分階推出不同配搭的香印提子蛋糕，包括加入白提子汁寒天的香印提子忌廉蛋糕，香印提子巨峰忌廉蛋糕加入提子啫喱、士多啤梨醬和巨峰提子，其他還有香印提子士多啤梨忌廉、透明系香印提子慕絲、水晶香印提子慕絲、香印提子士多啤梨戚風忌廉、香印提子藍莓忌廉芝士慕絲和香印提子藍莓慕絲切餅，每一款都有不同滋味。此外，品牌今年推出全新的立體兔子造型的流心奶黃月餅，入口香濃軟滑，愛冰涼可選軟萌又多款口味的冰兔冰皮月餅，賞月更開心。