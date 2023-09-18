姜濤出席活動過百「姜糖」力撐　離場前又暈一暈

姜濤今日（18日）中午到電台接受訪問，吸引數百「姜糖」前來等候偶像逼爆電台門口。據悉，有粉絲早上六點已經到場霸靚位，門外9點已經擠滿粉絲。

姜濤近下午一點乘坐七人車到達電台，粉絲見姜濤到達，不斷尖叫高呼姜濤，而車輛則未有在正門停車，改駛往後門停車場，粉絲們亦一度湧入電台範圍內，要工作人員維持秩序。

姜濤完成節目訪問後約兩點離開，他隔住鐵欄與粉絲打招呼，並鞠躬答謝支持，他站在遠處讓傳媒拍照，而姜濤似乎身體有點不適，步履不穩，上車時更暈一暈，要扶住車輛上車，隨後他乘坐七人車離去，未有接受訪問。

於節目中姜濤分享完成個人演唱會後的騷後感，他坦言籌備會時對主題也沒有頭緒，後來想起自己的名字「濤」，加上一向很喜歡李小龍的名句「Be Water」，期間再重聽自己所有歌曲，最喜歡《鏡中鏡》的一句「我是濤」，於是向監製建議作為演唱會主題的方向。 姜濤今次開Show顯得相當享受，粉絲相當開心，他指為了切合水的主題，希望將自己不同狀態給大家觀看到，也有笑多一點，希望令大家開心。

對於再上舞台他坦言一定有壓力，但亦覺得是證明自己的機會，但最初也沒有信心，到總綵排時就知道這個Show會滿意，給予今次演唱會60、70分，坦言沒有回味，反而會思考有甚麼地方可以改進。演唱會中姜濤以一曲《我只在乎你》送給媽媽，更令在台下欣賞的媽媽感動到喊，他說：「有睇Fans片，自己好少同媽媽講肉麻說話，所以喺舞話畀佢聽。」

不過，姜濤笑言被媽媽當晚所穿的低胸裝嚇親：「可以唔使咁低胸嘅，都有少少畀佢嚇親。」講到演唱會高潮之一是嘉賓林海峰現身，姜濤指沒有想過能夠邀請到他：「佢喺我呢行裏面，最想了解嘅人，因為覺得佢好神秘，本身準備咗啲嘢想同佢講，但係都冇機會問佢，好似想問吓佢對我嘅睇法，將來想搵佢寫歌詞，因為佢真係好勁。」經過今次演唱會姜濤坦言知道自己現時演唱會最佳水平程度，亦知道與別人的差距，會努力做好基本功，好好練歌與跳舞，下一階段希望多唱情歌與輕鬆的歌，因明白到大家最開心就是見到他開心。姜濤指在演唱會中也有自己的堅持位，自言帶點反叛，問到入後棱角可有被磨滅，他說：「受到批評、語言攻擊，都有迷失過，亦都有拉扯過程，呢個係人生課題，要學識搵番自己，保持初心。」講到工作，他指除了出新歌，亦會歸隊到外地拍攝團綜，問到最想與那位隊員同房？他說：「冇乜所謂，大家都無分彼此，如果私心就想同Stanley（邱士縉），因為佢係大哥哥，同埋同房可以同佢傾吓心事。」