靈感煮意︰麵包快過期不要掉！用來做撻皮

對很多人來說，做麵包真的不容易，單是製作步驟以最簡單的方法去分起來，已經有︰拌勻、融合、揉糰、一次發酵、做形、二次發酵、焗，以致出現不少又硬又乾的成品，吃不下但又捨不得掉。

今個月的《靈感煮意》，我將會助各位將吃不下、快要過期、放太久變得乾硬的麵包製作成全新食物，今集將會是免焗撻皮，用來製作芝士蛋糕、果撻、任何需要用到撻皮的都可以，立即上東網收看今集的《靈感煮意》，快快做來試試！

材料（7吋）

麵包 50克

原片燕麥 45克

70%朱古力 70克

靈山小貼士

以上組合適合使用於偏濕的餡料，不然口感會偏硬。

如想撻皮口感更豐富，可將燕麥改成堅果、籽、栗子。朱古力可用牛油代替，或一半牛油一半朱古力。

餡料

原味全脂希臘乳酪 160克

蜜糖 20克

檸檬皮碎 1~2茶匙

表面可放水果。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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