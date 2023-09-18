靈感煮意︰麵包快過期不要掉！用來做撻皮

2023年09月18日 16:00
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    對很多人來說，做麵包真的不容易，單是製作步驟以最簡單的方法去分起來，已經有︰拌勻、融合、揉糰、一次發酵、做形、二次發酵、焗，以致出現不少又硬又乾的成品，吃不下但又捨不得掉。
    今個月的《靈感煮意》，我將會助各位將吃不下、快要過期、放太久變得乾硬的麵包製作成全新食物，今集將會是免焗撻皮，用來製作芝士蛋糕、果撻、任何需要用到撻皮的都可以，立即上東網收看今集的《靈感煮意》，快快做來試試！
    材料（7吋）
    麵包　50克
    原片燕麥　45克
    70%朱古力　70克
    靈山小貼士
    以上組合適合使用於偏濕的餡料，不然口感會偏硬。
    如想撻皮口感更豐富，可將燕麥改成堅果、籽、栗子。朱古力可用牛油代替，或一半牛油一半朱古力。
    餡料
    原味全脂希臘乳酪　160克
    蜜糖　20克
    檸檬皮碎　1~2茶匙
    表面可放水果。
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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