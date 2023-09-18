姜麗文代哥哥報平安：佢感冒菌入耳聽唔到嘢

藝人姜麗文、劉浩龍及CY陳宗澤等、下午到會展出席微電影活動。姜麗文代哥哥姜文杰「報平安」：「佢之前大感冒，啲菌去咗耳仔聽唔到嘢，依家喺醫院。其實佢今日好想嚟呢個活動，事關佢即將會首次出任導演，而我同爸爸都會擔任演員。」

她指有粉絲指他們經常「全家出動」略嫌悶，但姜麗文直言：「咁屋企人就係咁㗎啦，我不知幾想同爸爸演對手戲，今次我哋都飾演父女，應該會真情流露。（叫妳老公加入啦。）佢可以負責graphic，哈哈！」

CY則首次接拍微電影，劇本交代他與陳紫萱（Summer）乃戀人關係，不過親熱戲欠奉：「最多都係擁抱場面。（緊張？）又唔會嘅，只要當正佢真係自己女朋友咪得囉。（有乜準備功夫？）最緊要準備好自己嘅狀態，呢排都忙緊健身。」

而劉浩龍則剛從馬來西亞拍劇集《家族榮耀之繼承者》外景返港，原來今次是他首次正式拍劇：「都幾好玩，尤其是台前幕後培養出好好嘅感情，前輩張鳳妮同老公仲帶我哋周圍去食嘢。我去咗兩個月入住6星級酒店，估唔到拍劇有咁好嘅待遇。」至於今次攝製微電影，他打趣：「同《家》劇一樣扮演執法人員，咁拍劇時我個角色冇感情只顧查案，所以返到嚟都想同微電影嘅導演傾傾，修改吓劇本，可以有更多嘅發揮。」