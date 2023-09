Epik High開騷學講「靚仔」！李泳知下月來港巡唱

韓國Hip Hop組合Epik High昨晚(17日)假澳門舉行「EPIK HIGH 〈ALL TIME HIGH TOUR〉 IN MACAU CHINA」,三子以節拍強勁的Hip Hop音樂由頭Rap到尾,令全場粉絲High爆!演唱會先由TUKUTZ在DJ台打碟混音開場,其後TABLO及MITHRA同戴墨鏡亮相,一連獻唱《On My Way》和《Fly》。三人用廣東話和普通話與大家打招呼,TABLO以英文逐個介紹成員,又即場跟粉絲學講廣東話「靚仔」,卻笑稱不會用在自己身上;TABLO又主動與前排一對夫妻聊天,得知老公是為陪老婆而來,揚言今次演唱會的目標是要令老公都變成粉絲,下次開騷想看到老公主動拉着老婆入場!

三子不時向粉絲大派福利,將TABLO替MITHRA抹過汗的毛巾以及三人即場親筆簽名的T恤拋下台,又拿走粉絲手機在台上大玩自拍,TABLO更跑落台與粉絲撃掌。三人更驚覺台下有粉絲cosplay組合2005年推出的專輯《Swan Songs》的紅領呔白恤衫造型,除了大讚可愛,還邀請她們到台前合照,令全場紛紛起哄!

另外,韓國人氣節目《Show Me The Money》冠軍Rapper李泳知,將帶同全新巡唱「LEE YOUNGJI 1st ASIA TOUR THE MAIN ‘CHARACTER’ 」來到香港,演出將於10月31日假九龍灣國際展貿中心展貿廳2舉行,全場企位,門票將於9月27日公開發售。