酒店玩新招　退役列車變客房

日本鐵道系統發達，吸納了眾多鐵道迷到訪，前往當地旅行時除了乘坐不同種類的列車，可別錯過以列車為主題的酒店主題客房！位於山梨縣富士吉田市的Highland Resort Hotel & Spa早前便推出了一間「富士急行線Room」的主題客房，找來鐵道達人南田裕介監修，房內有大量昔日1000系1202號編成列車的配件，甚至出動列車車頭來迎接住客！另外泰國及美國亦有酒店推出融入火車元素的特別住宿，為客人帶來難忘體驗。

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日本：達人監修 模擬駕駛

自1994年起在山梨縣富士急行線運行的1000系1202號編成列車於2020年10月退役，令不少鐵道迷依依不捨，但現在可透過「富士急行線Room」再次感受箇中魅力。一入房，首先映入眼簾的是列車使用過的行李架、車窗和扶手環，地下鋪有連接車廂的踏板。不過最震撼是客房區域，放置了1202號編成的列車車頭正面部分，後方則重現了駕駛室，放置了實際使用過的手掣、椅子、乘務員門、廣播系統等。你可穿上提供的制服入內扮車長，透過車頭玻璃觀看電視播放富士急行線行途經區域沿途風光。另外房內還有大量列車元素，包括富士急行線一大特色、寫上千分之40的坡度標記。此外還有列車模型、以冬天列車必備的25公斤融雪劑來設計的抱枕等。住客還會獲得限定特典，包括印上元祖公司名「富士山麓電鐵」標誌的懷舊房卡及收納袋、該時期使用的圖表、開瓶器、印上路線圖的毛巾等。房價（2人入住）每位¥32,700起（約HK$1,733）。

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泰國：名師改造 懷舊建築

位於泰國曼谷東北方、車程約3小時的小鎮考艾（Khao Yai），於拉瑪五世國王時期是通往泰國東北邊的鐵路門戶。在上年開幕的InterContinental Khao Yai Resort，負責設計的著名建築師和室內設計師Bill Bensley便從這段歷史吸取靈感， 度假村中的19間套房和別墅是他從全國各地收集的懷舊車廂改建而成，室內裝潢則是從不同的亞洲鐵路中吸取靈感，有來自柬埔寨的木雕床頭板、高級的絲綢和陶瓷等。所有房都設有戶外浴缸和露台，少數客房設有私人游泳池。此外還有45間以臥鋪車廂為靈感的客房。不只住宿別具特色，度假村也專注於體驗式餐飲，主打「從農場到餐桌」理念的餐廳 Somying's Kitchen提供在地農場新鮮食材製作的美食。度假村內另設名為Back on Track的水療中心，及以CrossFit為靈感的健身中心，周邊還有考艾國家公園及農場等參觀。經典特大床客房每晚THB7,000起（約HK$1,522）。

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美國：鐵路翻新 經典重現

美國田納西州查塔努加市中心於20世紀初建造了一座充滿布雜藝術建築風格的查塔努加火車站，雖於1970年正式關閉，但該站花了兩年時間及耗資US$1,900萬（約HK$1.5億）進行翻新工程，並以The Hotel Chalet at The Choo Choo為名於10月31日重新登場。這間擁有127間客房的酒店，當中25 間客房是經過修復的1920和1960年代Pullman火車車廂。由Jenny Bukovec設計的維多利亞風格和世紀中期現代主義布置裝飾，包括Tiffany玻璃吊飾、曲木餐椅和牆上布置充分反映車廂所屬的時代。其他客房沿用復古風格，加上坐擁阿巴拉契亞山脈風景的露台，令人神往。酒店的庭院設有篝火、游泳池和寬敞的日光浴場地，酒店內的Elsie's Daughter餐廳供應經典雞尾酒和法式比利時美食，客廳、露台、庭院和池畔均可用餐，在美麗的山景包圍下，分外有胃口。酒店附近更可體驗獨木舟、滑翔傘等多種活動。火車車廂臥鋪豪華房每晚US$425（約HK$3,315）。