仙杜拉雷安娜加拿大返港　預告唱《啼笑姻緣》

資深歌手仙杜拉與雷安娜今日（18日）聯同《中年好聲音》歌手周吉佩、龍婷與李佳昨為《情牽煇黃經典演唱會》進行綵排。仙杜拉與雷安娜今次專程由加拿大返港，自言因時差而昏睡了2天的仙杜拉全程表現生鬼，她稱已有4年未有返港，對上一次踏上香港舞台更是相隔8年之久。問到怎樣打動她們返港獻唱，雷安娜稱今年1月出席顧嘉煇喪禮時，音樂會製作人丘亞葵向她透露有此計劃，之後就收到相關邀請，仙杜拉笑言對方是其恩人，故一呼即應：「今次返嚟好開心，我都好想唱多幾首歌，但大會唔畀，我希望可以有晚係任我唱。」她笑言一定會獻唱經典歌《啼笑姻緣》，否則不用走，又感謝歌迷的支持，自己無以為報，惟有唱好歌。至於雷安娜就感謝黃霑為他創作的《舊夢不需記》，此曲當年連續10星期成為榜冠軍。

熱愛表演的仙杜拉透露在加拿大也不時四出登台，跟她是鄰居的雷安娜，即時爆對方在餐廳食飯時也經常即興跟侍應唱歌。提到有份在演唱會表演的汪明荃謂期待見到仙杜拉，她聞言反問：「係㗎？好開心，佢係特別錫我，後台有飯食實有我份。（今次返港會唔會同佢食飯敍舊？）梗係會。」不過她坦言在演唱會後只能多留幾天，笑言若要跟所有香港朋友見面，相信明年也走不到。而雷安娜指將於11月為《溫哥華華裔小姐》擔任評審。