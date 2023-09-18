本日日本：小津安二郎紀念商品　第二彈登場

今年是日本名導演小津安二郎的冥誕120周年，BEAMS JAPAN早前與松竹株式會社合作，推出第一彈紀念商品，反應熱烈，而令各位粉絲引頸以待的第二彈，大家終於等到了！第二彈商品將於9月20日起在BEAMS JAPAN新宿、涉谷、京都等地發售。今次以小津安二郎年輕時的居住地三重縣松阪市及晚年創作地長野縣茅野市的特產為概念，推出一系列日常生活單品，並糅合了BEAMS的特色。當中最引人注目的包括以小津安二郎度過童年的三重縣松阪市的名特產「松阪木棉」為靈感而製作的袋款，印有藝術家Yu Nagaba的標誌性插畫，而且Tote Bag有兩種不同的設計，容量充足，迷你單肩包就可收納手機。在小津安二郎的作品裏，演員不時圍住富昭和象徵的矮桌，故此品牌特別邀請天童木工合作，設計出杉木矮桌。另一款焦點產品則是由Sample Studio製作的鎖匙扣，重現作品中出現過的食物，例如《木須》中出現的酥餅、《蓬萊屋》中的炸豬排、《我的誕生》中的麻雀蛋等，所有匙扣都配有小津安二郎標誌性的招牌帽子裝飾。此外還有為紀念《茶泡飯之味》而作的夫婦茶碗、在《彼岸花》中出現過的紅水壺等，款款都令人期待！系列將於9月20日正式開售。