馬國女神黃潔琪唔敢同林明禎比　擇偶條件唔可以太靚仔

馬來西亞女神黃潔琪（Miko）旋風式襲港，今日（18日）擔任台式食肆一日店長，身穿Low Cut襯短裙大晒健康美，在試食期間大玩男友視角，對鏡頭不停放電，相當識冧人。

早前為葉念琛電影《不是你不愛你》客串了一日戲的Miko，覺得拍電影最困難之處是講廣東話：「雖然拍完，但我都努力繼續練緊廣東話，想改善我啲鄉音。（講錯咗會唔會被罰錢？）好在經理人聽唔到，可能佢會覺得呢個係練好廣東話嘅好方法。」又指雖然上次留港時間短，但也有四出尋找美食，又指健身教練鼓勵她多進食，她謂：「只限食雞肉，因為我要增加肌肉。」

談及同來自馬國的林明禎在港大受歡迎，Miko謂有欣賞過對方拍攝的電影，希望如對方一樣多工作機會，下月將再來港拍節目。問她有何比林明禎更優勝之處，她就覺得不應比較，坦言可接受健康性感，在故鄉習慣清涼衣着，但不能接受暴露式性感，她笑言：「我怕我經理人覺得太刺激，會負荷唔到。」

現身單身的Miko大讚港男個性較馬國男生更直接，說話不會轉彎抹角，而心目中的理想對象是：「好多嘢講，識講冷笑話會加分，唔使太靚仔，因為我會覺得好冇安全感。」