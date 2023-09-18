何廣沛劇中好固執　蔡思貝揀男友一定唔要呢類型

視后蔡思貝、何廣沛、游嘉欣、吳偉豪、陳嘉慧和孔德賢今日（18日）現身荃灣，為無綫熱播劇《你好，我的大夫》宣傳，與現場觀眾大玩遊戲，思貝父母更帶同愛犬「油麥菜」到場支持。

談到劇集播出後外界反應不俗，思貝受訪時表示十分高興：「播咗5集，好多人已經話為咗我哋深深不忿，係好事嚟，大家會上心，好開心。」與何廣沛合演一對的她，指對方角色性格純品但固執，更笑指現實中絕不接受固執男友：「執着嘅人好難溝通，哈哈！」另問到早前她到澳洲拍攝旅遊節目時主動「求偶」，她笑言沒有收穫：「都係專注工作、專注單身，哈哈！」她指今次是首次到澳洲，很高興終於能與當地粉面。談到她於節目中只穿「一件頭」泳衣上陣，她説：「最初冇諗過要着泳衣，不過其中嘅活動需要，着一件頭冇咁怕醜囉。」

拍檔何廣沛則表示有留意觀眾意見，不明他劇中角色如此固執，卻得到程嘉應（蔡思貝飾）這樣幫忙，就連思貝也有同感：「連演員都搲頭嘅時候，觀眾都會有同感，所以會追睇落去了解下發生咩事。」他笑指本人並不固執，故今次角色很有挑戰性。問到女友對他演出有何評語？他笑謂：「佢覺得好多中醫知識吸收到！」

同場的游嘉欣今日以小背心上陣，非常清涼，更引得大批粉絲要求合照，談到她近期似乎非常進取，頻頻派福利，她笑稱全因天氣炎熱而已。相反陳嘉慧則戴帽加長袖衫示人，她指擔心活動現場冷氣大，不過現場燈光加上人多，令她感覺有點悶焗及頭暈。