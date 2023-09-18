張敬軒為演藝學校揀蟀　分享台上定驚妙法

歌手張敬軒（軒仔）曾透露將會開辦演藝學校，今年內會正式公開招生，日前，軒仔受邀為由樹仁大學主辦的「IAE大學聯校歌唱比賽」擔任評判及表演嘉賓，順便為演藝學校揀蟀，軒仔直言：「歡迎大家隨時DM我。」

當司儀介紹軒仔出場，全場歡呼聲不絕，他還未表演，同學已經嗌定Encore，非常搞笑，比賽前，軒仔不忘為各參賽同學打氣說：「聽講今日好似有人唱我啲歌添喎，邊個咁沙膽！」隨後表示自己今次到來也是學習：「每次睇啲大學比賽我都覺得『嘩！好勁呀佢哋！』有啲已經好似可以即刻出唱片咁樣，所以今日都希望嚟呢度睇吓有冇啲有潛質嘅新人，大家要加油啦！」

當二十多位參賽者演唱過後，軒仔上台分享表演心得，他表示最重要是投入，Enjoy台上的演出時間，他提到當日獨唱組冠軍演唱陳奕迅的《浮誇》時，絕對是全程投入，觀眾亦很自然地被他牽動情緒，他說：「我覺得社會上嘅工種都帶唔到嗰種腎上腺素興奮嘅感覺，所以我覺得做表演嘅人係好開心，應該好好地咁Enjoy個舞台。」

問到站在台上有咩方法定驚？他說：「驚係正常，就算依家做直播演出，事前綵排得好好，一樣會緊張，呢啲叫做『Stage Fright』，係完全正常，就算無論幾大嘅Super Star，佢哋都會有呢樣嘢。只不過係佢哋嘅經驗同Training，有冇辦法令到佢哋喺首歌嘅前奏，或者喺佢嘅第二句就已經可以冷靜到自己。」他透露自己的紓緩方法就是與觀眾交流，他說：「譬如上台同大家打吓招呼呀、或者真係當你好想得到佢哋回應嘅時候，就可以派吓心心，當你同觀眾建立咗一個關係嘅時候，其實你會對佢哋有信任，咁你就唔會怕佢哋。」

之後他便唱出《餘震》及《裝睡的情人》兩首歌曲，演唱過後觀眾不斷狂呼Encore，難抵同學們的熱情，他再次出台唱出《櫻花樹下》，期間有同學表示希望與他合唱，他亦一一答應，氹到兩位同學十分興奮。

Encore前，他表示在後台見到一眾參賽者時，覺得很開心，因為一班喜歡唱的人能夠相聚是一件很開心的事：「其實冇職業歌手同業餘歌手之分，當我哋沉浸喺音樂入面嘅時候，大家都係鍾意音樂嘅人。我每次喺學校入面表演，我都覺得好開心，因為嗰種距離好近，可能有啲朋友唔係成日聽我嘅作品，所以我好珍惜每次可以唱歌畀大家聽嘅機會。」歌唱比賽結束後，過3百歌迷及同學仍未離去，紛紛於校門外守候軒仔，馬路邊的人龍長達百餘米，認真誇張。