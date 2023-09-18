中年好聲音2︱林潔淇人生坎坷受乳癌煎熬　女兒被保母虐待亡

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》近日播出第二集，共有24位選手登場，獻唱《舊夢不須記》的林潔淇，雖然只獲1燈成績，但她背後的故事卻十分感人，現年60歲的她是一名退休人士，亦是一名乳癌康復者，她說：「乳癌之後做6個大手術，依家有11科要覆診，我係一個長期病患者，但我都好堅強，好想話畀同路人知道，病咗都可以有精彩人生。」除了患過大病，林潔淇的人生經歷同樣十分坎坷，因為其愛女於2個半月大時被保母虐待致命，令其傷心欲絕，件事亦纏繞她兩年之久：「我日頭裝作冇事，但一收工就會好難過，一上車就會流眼淚。」

不過壞事卻接二連三而來，後來連細女也險些出事，她說：「後尾生咗細女，亦都係婚姻破裂，佢個姑姐抱住佢衝去露台想掟佢落街，當時我用盡全身力量攬住佢衝出門口。人生係好多經歷，當時我係冇晒錢，之後我好努力工作，捱大咗我個女兒，依家個女鼓勵我參加比賽。」經歷人生種種，林潔淇全靠音樂治療心靈，她感慨表示：「我人生咁多經歷，都係全靠聽歌先可以堅強企喺度，希望遇到困難嘅人，都可以好似我咁堅強，為你自己目標邁進，我得你哋都得㗎！」眼淺的主持車婉婉，亦被其故事感動到爆喊。