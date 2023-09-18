傅嘉莉邊拍劇邊讀書　終於成為學士

藝人傅嘉莉（Kelly）今晚（18日）出席英國寶石鑑定師文憑課程畢業典禮，她身穿畢業袍領取證書，正式成為學士，期間更一度感動到眼濕濕。Kelly表示向來喜歡石頭及水晶，於疫情時花兩年時間進修：「當時我係一邊拍劇一邊讀書，期間拍咗4套劇，而且愈讀愈難，過程並唔容易，其中一個考試，我去咗深圳應考，考完再返佛山拍劇，今年1月考咗另一個文憑試，有3份試卷，信心只係一半，因為個考試號稱業界最難考，估唔到3份試卷一次過合格。」她透露當時邊拍《一舞傾城》邊讀書，由於壓力太大以致鬼剃頭及胸口長滿粒粒。

Kelly有感花無百日紅，故希望在演藝事業外，能有一技防身，事業上更有安全感，問她是否會發展相關生意？她坦言：「希望有機會，首先要搵人合作，因為做珠寶生意唔容易，而且要好大資金。」她稱現正修讀鑽石文憑，又指以現時學歷，在英國多讀一年便可以成為碩士生：「我好早入行做模特兒，冇讀大學係一個遺憾，今次畢業算係彌補咗我呢個遺憾。」

講到感情生活，Kelly認為隨緣，要看上天安排，問到現時有否拍拖？她說：「有識緊新對象，都係認識中，因為我都好忙，我本身有個頭飾品牌，全部由我一手一腳包辦。（會唔會要求對象都鍾意珠寶？）佢唔反對我已經好好，如果佢都鍾意，可能會同我爭喎！哈哈！」