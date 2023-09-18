妙手淫心　雄風大爆發

唔少女士都投訴男伴喺床上表現差，滿足唔到佢哋。AV業界資深人士神仙乙就表示，呢個情況未必係男方嘅問題，而係女方唔識得撻着男人啫！好似日本AV界嘅「妙手燃情系列」咁，當中嘅女主角施展燃情之術，好容易就令男方雄風大爆發，唔單止表現渾身是勁，梅開二度亦冇難度呀！

色情按摩

喺S1出品嘅《癡女妻田舍經營按摩院》入面，奧田咲喺鄉郊地區經營按摩院，雖然當地人口眾多，但係嚟幫襯嘅客人卻甚少。正當佢為生意苦惱之際，得知好多按摩院其實都有秘密提供色情服務，於是佢亦做埋一份！而咲妹本身又靚女又好波，為客人貼身按摩好容易就令對方慾火高漲，就算客人本身雄風萎靡，憑住咲妹嘅淫語調情，配上精巧按摩手法，好快就令對方雄風勃發，想梅開二度都冇問題，亦因為咁，奧田咲日日做到無停手！

貼身洗擦

於Madonna推出嘅《蒸汽中的誘惑陷阱》當中，俊男泰祥每星期都會去幫襯「殘廢澡」，等熟手女技師幫佢洗白白，搓走啲老泥。不過，今次佢去到發現搵開嘅女技術冇做，換上美乳佳人栗栖美波，阿妹技術熟練之餘，服務仲相當貼身，除咗塊面貼晒落泰祥個頭，一呼一吸都令人迷醉，心口對美乳亦貼住泰祥嘅身體又擦又磨，搞到本來謝晒皮都即刻硬晒軚！而美波見泰祥咁靚仔，亦唔介意作進一步貼身服務，一於上床激戰連場！

反客為主

同樣由Madonna製作嘅《自家美容院的人妻美容師》，講述上羽絢喺所住嘅公寓開設按摩院，有一日有個中年大叔客人嚟到，當絢妹為佢按摩嗰陣，對方就表露身份，話自己係管理公司派嚟放蛇，因違犯公寓不得經營私人業務嘅規定，搞到絢妹不知所措！大叔見到阿妹有對極品大奶，就提出上床作為撤銷控告嘅條件，絢妹無奈答應。後來，大叔多次上嚟幫襯，而上羽絢亦嚟個反客為主，以精妙手法令對方嘅雄風一起再起，實行瘋狂榨取快感！

簡評

女人遇到男人冇性趣又雄風不振，其實就要學習一下各種燃情手法，就好似今日為大家介紹嘅作品咁！喺呢3部作品當中，本仙最鍾意奧田咲主演嘅《癡女妻田舍經營按摩院》，因為奧田咲肌膚白滑又好波，大玩波哋同胸夾零舍精彩，加上佢癡女上身，玩到男優連番洩射兼爆發埋男之潮吹，大大增加可觀性同刺激度呀！