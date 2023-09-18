魏浚笙巴黎冧暈洋妞　被法國駐香港總領事館讚Wonderkid

男神魏浚笙（Jeffrey）第三首個人單曲《失約巴黎》，揼本自掏腰包遠赴法國巴黎拍攝MV，其零死角神顏在巴黎拍攝Busking場口時，已電暈一眾巴黎女士，吸引她們爭相上前寒暄及集郵，想不到連法國駐香港總領事館也在社交網站上載其MV力讚，不但以「Wonderkid」形容Jeffrey，又以中文推介《失約巴黎》MV外，專頁更特設法文及英文譯本，讓外國人也能一目了然，喜出望外的他說：「真係超級驚喜，感恩又榮幸，感謝佢哋欣賞同支持，令我也心思思多學幾句法文。」

作為獨立歌手的他自資出歌及拍MV，由前期到後期都要親力親為，今次MV真的花了很多心力，自己及團隊的努力能夠被看見、被肯定，絕對是表演者最開心的事。他也希望大家看完新歌MV後，能對這個浪漫又美麗的地方產生興趣，甚至想到當地旅行，跟他一起呼吸巴黎！

除了想進修法文外，向來勤力的Jeffrey，自覺在MV中扮演自彈自唱的場口超級有型，更希望認真學習彈結他，將來開演唱會時可以有一技傍身，日前他便在社交網站公開感謝「幕後代彈」，原來正是「結他神」Jason Kui，他寫道：「shout out to 結他之父@jkui，無佢幫我加呢段咁好J嘅結他solo，首歌唔會拼砌得咁圓滿。多謝徐浩老師，完全知我想要咩！」

他更上載了新歌結他solo的理想版vs現實版，雖然他手執木結他，但投入的表情恍如彈奏電結他一樣，又隔空跟Jason Kui合奏「中二煨」上線隨即笑爆一眾網友，連唱作人林奕匡亦言鼓勵Jeffrey：「將來的事沒有人知道，或許你有一天真的能夠征服電結他。」他回覆說：「祝我好運！」