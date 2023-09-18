俄羅斯Shadory　漏奶Coser女神

性感女Coser跟性感網紅嘅分別，在於前者會更重視Cosplay扮相，以各種ACG角色造型加上火辣漏奶嘅迷人魅力吸引目光，而嚟自俄羅斯嘅Shadory，就係其中一位超人氣Coser喇！

粉絲Like爆

如果覺得睇得多成人網紅，佢哋造型千篇一律嘅話，性感女Coser經常以唔同嘅造型示人，為大家帶嚟視覺新鮮感，加上同樣以性感為賣點，展露玲瓏浮凸嘅身材，仲有令男士暈晒大浪嘅索樣，令佢哋成為足以同性感網紅比併嘅誘人存在，而出生於俄羅斯莫斯科嘅Shadory正係其中一位。

只要睇過佢喺網絡社交平台上所分享嘅Cosplay造型寫真，唔難明白點解佢嘅人氣會咁勁，事關佢唔單止五官標致，仲擁有一對激凸爆乳，呢對天賦本錢本身已經夠晒吸睛，加埋渾圓上翹嘅美股，名副其實係上中下路都齊晒料，配合埋性感Cosplay服裝，試問點可能唔吸引到粉絲Like爆呢！

谷底反彈

隨住人氣愈嚟愈高，近年佢嘅Cosplay寫真露出度亦愈嚟愈大，更開設埋OnlyFans帳號為會員獻上露點辣照，不但令人氣更勁，吸金力更係超強！

不過大家咪睇Shadory家陣撈得咁掂，就以為佢係人生勝利組，其實佢曾經捱窮過一段日子。原來喺佢成為性感女Coser之前，本身係一位時裝模特兒，可惜工作同收入唔多，試過窮到要問朋友借錢過活。及後佢去應徵做Cosplay模特兒，身材有前有後嘅佢，以唔同性感角色造型示人，瞬即備受注目，跟住將自己嘅性感Cosplay寫真分享到網絡，更係大受歡迎，就係咁佢成為超人氣Coser女神，漏奶亦成為嘅吸金利器！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：164cm

三圍：35DD-24-35

雖然近年Shadory減少出席Cosplay活動，但係佢仍然密密拍攝Cosplay寫真，漏奶度更係愈嚟愈高，有直逼限制級嘅趨勢，當然對粉絲嚟講，梗係露得愈多愈好啦！