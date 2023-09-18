EYT聯歡晚宴！夏雨珍惜相聚機會：見得一次得一次

一班昔日EYT藝人包括盧海鵬、夏雨、陳百祥（阿叻）與黃杏秀、胡楓、羅蘭、劉丹及寇鴻萍等，今晚（18日）現身尖沙咀，參與《2023 EYT好友會聯歡晚宴》，出席者還包括一眾幕後工作人員，現場逾200位台前幕後先來個大合照，然後再齊齊大合唱《歡樂今宵》主題曲，氣氛熱鬧。

夏雨透露已多年沒有參與EYT活動，開心表示今次帶同太太來跟老友敍舊：「我係早期加入EYT，當時係全盛時期，個個都各出奇謀扮嘢引人笑，做過好多短劇，『大眼雞單吊西』、『中坑三人組』，成日整蠱人，波叔（梁醒波）、何守信、鵬哥（盧海鵬）個個都係好對手。」他坦言「見得一次得一次」，故非常珍惜跟一眾舊拍檔相聚機會。談到近況，他笑指自己近年處於半退休狀態：「經常遊手好閑，同太太周圍去玩。（有冇戲癮？）除非角色好適合就做。」但指很少留意兒子黃奕晨的作品：「呢一行好自己，佢都做咗咁耐，希望佢做得好啲啦，有興趣咪堅持落去做，幾時紅，冇人知。」

至於鵬哥就表示能與昔日好友聚頭十分高興，問他最想見到誰？他打趣說：「梗係冇得見嗰啲最想見啦！個個都想見。」風趣本色絲毫未減的他，表示每當提起EYT，便會想起當年自己爆肚演出：「除咗引人笑，自己都邊講邊笑，我成日整蠱人，連蔡和平都被我整過，返EYT好開心。」年過80的他依然中氣十足，他表示近幾年跟周潤發一起跑山，令身體變得健康：「發哥最近冇嚟接我，我跑得慢，他們跑好快，不過我有自己去跑，每朝6點起身。」

同樣出身於EYT的阿叻，直言節目陪育出很多人才，雖然有些舊拍檔已離世，但自言對生死看得開：「時間要你走你唔走都唔得，時間唔嚟好似我咁，前年喺1000尺雪山碌落嚟，牙都冇甩一隻，我都想老，想甩頭髮、老花、出斑。」