【是日通勝】

農曆八月初五

癸卯年 辛酉月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祈福、嫁娶、出行

忌：開倉、出財、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：21、27、33

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運佳，有閒錢不妨多做好事，利人利己。

金牛座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

雙子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

巨蟹座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

獅子座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

處女座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

天秤座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

天蠍座：運勢平穩，但處理投資問題切忌輕舉妄動。

人馬座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

山羊座：久坐無益，抽時間做運動，有利身心健康。

水瓶座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

雙魚座：運勢不過不失，保持好心情，身體更健康。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 心情差

鼠：人際關係好，可給事業創造有利條件。

牛：精神狀態欠佳，外出要注意交通安全。

虎：信心強，處變不驚，做起事來快靚正。

兔：壓力大，工作上的變動易令士氣受損。

龍：做人要有主見，勿讓自己變成應聲蟲。

蛇：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

馬：正財運上升，做好本分，將有利可圖。

羊：時來運到，無論做甚麼都獲得好成績。

猴：貴人運強，接連遇上好事，心情靚爆！

雞：事業旺，迎來發揮自身才能的好時機。

狗：是日沖煞，心情欠佳，易為小事生氣。

豬：工作狀態一般，處理文書要特別小心。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

龍體

從事風水的業者，通常都將山與水稱之為龍，何解以龍來作比喻？因龍的形態千般萬狀，變化無窮，而山水也一樣形態無定，時而由大而小，時而又由小而高大，時而順行，又時而逆行，時而轉向，時隱時現，猶如龍之見首不見尾，潛藏飛躍，變化莫測，故以龍作比喻也。

通常以泥土作為龍的肌肉，以流水作為龍的血，以草木作為龍的毛髮，以石作為龍的骨骼，所以，觀山如觀人，看山是否肢腳齊全，有否破、崩、斷裂，泥土是否大量流失，山體是豐盈或是瘦骨嶙峋，山上草木青葱定是草木疏落，甚至寸草不生呢！

山體雖然整齊不缺，但又要看其精神狀態，感覺其是否靈活定遲鈍，是精神奕奕定無精打采？所以，觀看山川形態精神，必須親身到達現場細心體會，靜心欣賞，不止要用眼觀看，更加要用心去領會方可。當中便衍生出強龍、福龍、生龍、順龍、進龍、死龍、弱龍、退龍、逆龍、病龍、刧龍、殺龍……等等。所以，人們一定是選擇生龍、順龍、進龍，如此便可福蔭後人富貴，但若不幸選了病龍、劫龍、殺龍，必定招致家破人亡，更不可能要求富貴了。