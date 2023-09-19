視帝陳展鵬作「反」　想爭男配角獎

2016年憑劇集《城寨英雄》勇奪無綫視帝的陳展鵬，今年孭飛台慶劇《香港人在北京》，與吳若希首度合作，他受訪時坦言感覺新鮮。吳若希歌手出身，觀眾對她做女主角最初有點擔心，但她在內地網上首播的《旁觀者》中演技不俗，加上獲展鵬「加持」讚有潛質，即時加分！

談到今年的視帝之爭，展鵬笑說：「《香》劇好多情感上嘅戲，觀眾會睇得投入，但我喺《隱形戰隊》演反派，觀眾都好鍾意，真係喜出望外，但未知會唔會入圍男主角。過往好少反派攞視帝，今年會唔會攞男配角呀？乜都試吓嘛！（畀條生路其他男配角好喎！）咁又係，唔係好啱數，多啲其他演員參與好啲。」至於有份角逐視后的吳若希，受訪時自封「最佳陪跑員」，她說：「我從來都係抱住戥人開心嘅心態，反而緊張嗰晚應該着咩衫。」

張振朗佛系應戰 陳嘉慧磨刀等上位

近年劇接劇的張振朗穩佔「男一」地位，早被看好有潛力挑戰視帝寶座。他在《靈戲逼人》一人分飾兩角，甚考演技，劇集開播以來口碑不俗，催淚結局更錄得不俗收視，不少網民都期待開續集。不過，早前振朗被問及此事時態度「佛系」，又揚言對獎項一切隨緣，反而最希望演更多不同角色。

至於無綫小花陳嘉慧愈戰愈勇，在新劇《你好，我的大夫》一改甜美形象，演繹高冷的Cool爆女生，除了被讚演技有進步外，連懶音亦改善不少，視后提名一定有，但面對多位「姐級」好戲之人，相信要繼續努力。