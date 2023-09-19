娛圈單打︱情深說話已講完 童話都是騙人的

歌仔都有得唱：「童話裏都是騙人的！」果不其然，54歲的「狼人」曉積文與67歲演員妻子Deborra-Lee Furness，日前共同宣布離婚，27年婚姻破裂收場。儘管二人擺出「再見亦是家人」的美好姿態，但超過四分之一世紀的情緣話散就散，再次證明人間無童話！

曉積文與Deborra於1995年合作拍攝澳洲電視劇邂逅，二人一見鍾情，翌年拉埋天窗，當時「狼人」只是初露頭角的小演員，知名度不及女方，但無阻相愛。儘管Deborra大他13年，但曉積文一直癡戀老婆，到後來名成利就仍不時放閃。今年4月才剛慶祝結婚27周年，當時「狼人」還在社交網留言「我非常愛你」，詎料短短數月，關係急轉直下。兩公婆最後一次公開露面是7月欣賞溫布頓網球賽，當時已被指貌合神離，就連他演出百老匯歌舞劇，老婆也沒有捧場。

講真，女大男13年的確是個考驗，年輕時不覺有問題，但到了現在這把年紀，一個仍是壯年，另一個已屆暮年，鴻溝愈來愈大自不待言，「色衰愛弛」可謂大自然顛撲不破的定律。

再講，一場世紀疫情摧毀了人世間許多關係，這對銀色夫婦也不例外。知情人士爆料，正因為疫情期間需要在家隔離，二人朝夕相對啞口無言，才驚覺愛情消逝，大家只像熟悉的室友，倒不如引刀成一快，斬斷這段婚姻。

當然，這麼多年下來，二人共同擁有大量財產，單是如何分配，肯定也有排搞。更不必說，一對視如己出的領養子女仍然牽絆住二人關係，到頭來掟煲唔掟蓋，估也估得到。